Pence’ten 'Kaşıkçı' Mesajı: ‘Sonuçları Olur’ 

Bu arada New York Times gazetesi, Suudi yetkililerin soruşturmada yapması muhtemel açıklama konusunda bir iddiada bulundu. Gazeteye göre, Suudiler Kaşıkçı olayıyla ilgili Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a yakın istihbaratçı General Assiri'yi suçlamayı planlıyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda bugüne kadarki en sert açıklamasını yaptı. Pence soruşturmanın birkaç gün içinde tamamlanacağına işaret ederek, "Ancak bu bilgi elimize geldiğinde sadece bu bilgiyle yetinmeyeceğiz, bütün delilleri toplayacağız ve sonrasında Başkan bir karar verecek” dedi. Pence, “Bir gazeteci şiddet görerek hayatını kaybettiyse bu bütün dünyada özgür ve bağımsız basına tehdittir. Bunun sonuçları olur” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Suudi Arabistan’a soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha zaman tanıyacaklarının mesajını vermişti.

Gazetenin iki gün önceki haberine göre, Amerika, Assiri'nin geçen ay gizli operasyonlar için "Kaplan Takımı" kurduğunu öğrenmişti ancak hedefin kim olduğu bilinmiyordu.

New York Times’a konuşan ve Suudilerin planlarına ilişkin bilgisi olan iki kişiye göre, Suudi yetkililer General Assiri’nin Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da sorgulanması amacıyla yakalanması için Muhammed Bin Selman’dan sözlü onay aldığını ancak Assiri’nin ya kendisine verilen talimatı yanlış anladığını ya da yetkisini aştığını ve Kaşıkçı’yı öldürdüğünü açıklayacak.

Gazeteye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner Başkan Trump’ı süreç boyunca Muhammed Bin Selman’ın yanında durmaya teşvik etti.

Gazetenin iddiasına göre, Kushner, Lübnan Başbakanı'nın kaçırılması, Yemen'de otobüsteki çocukların öldürülmesi gibi Suudi Arabistan’ın daha önceki eylemlerinde olduğu gibi Kaşıkçı konusunda da öfkenin bir süre sonra dineceğini savundu.

