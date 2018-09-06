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Pence'ten NYT'de yayımlanan "isimsiz" makaleye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardıcısı Mike Pence'in sözcüsü Jarrod Agen: - "Başkan Yardımcısı Pence, kendi yazılarının altına imzasını atar. New York Times ve bu yazıyı yazan kişi, bu yanlış, saçma ve korkak yazıdan dolayı kendinden utanmalıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Jarrod Agen, New York Times (NYT) gazetesinde "isimsiz" olarak yayımlanan ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi içerisinde bir direnişin olduğunu ileri süren makalenin Pence tarafından yazılmadığını belirtti.

ABD basınında, söz konusu makalenin Pence tarafından kaleme alındığı şeklindeki iddialara karşı Başkan Yardımcısı Pence’in sözcüsü Agen bir açıklama yaptı.

Agen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Pence, kendi yazdığı yazılarının altına imzasını atar. New York Times ve bu yazıyı yazan kişi, bu yanlış, saçma ve korkak yazıdan dolayı kendinden utanmalıdır." ifadesini kullandı.

NYT'de "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin, Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

İmzasız kaleme alınan makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti.

Makalenin ardından ABD basınındaki tartışmalarda makaleyle ilgili Pence'in ismi en fazla anılan kişiler arasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence New York Times

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