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Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız

16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Münih'teki konferansın ikinci günü konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, isim vermeden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına gönderme yaptı.

Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız

Pence, İran ve Nicolas Maduro'yu da sert bir dille eleştirdi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde küresel gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

"Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" diye konuştu. Pence'in sözleri, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar veren Türkiye'ye karşı üstü kapalı bir eleştiri olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararına da değinen Pence, "Amerikan askerlerinin 5 milyon kişiyi özgürleştirdiğini" kaydetti. Pence, önceden "IŞİD'in siyah bayrağının" dalgalandığı tüm bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını dile getirdi.

"Katil devrimci rejim"

Başkan Yardımcısı Pence, İran'ı da yeniden sert bir dille eleştirerek Avrupa ülkelerinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Pence, İran'ı "dünyadaki bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak tanımladı. "İran rejimi açık bir biçimde yeni bir Yahudi soykırımının propagandasını yapmaktadır" diyen Pence, "Antisemitizm yalnızca yanlış değil, aynı zamanda şeytancadır" diye konuştu.

Tahran'ı "katil devrimci rejim" olarak nitelendiren Pence, "Avrupalı ortaklarımızın bizim tarafımızda durmalarının, İran nükleer anlaşmasından çekilmelerinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Maduro diktatördür"

Venezuela'daki krize de değinen Pence, ülkedeki tercihin "diktatörlük ile demokrasi arasında" olduğunu vurguladı. "Nicolas Maduro bir diktatördür ve gitmelidir" diyen Pence, "52 ülke ABD'yi takip etmiştir. Şimdi dünyanın geri kalanının adım atması gerekmektedir" dedi.

Pence, "AB'yi harekete geçmeye ve Juan Guiado'yu Venezuela'nın tek meşru devlet başkanı olarak tanımaya çağırıyoruz" dedi.

"Hiç olmadığı kadar güçlüyüz"

"İki yıl önce bu kürsüde ABD'nin Özgür Dünya'nın liderliğinden vazgeçmeyeceğini söyledim. 'Önce Amerika'nın , 'Yalnız Amerika' anlamına gelmeyeceğini ifade ettim" diyen Pence, "Bugün ABD hiç olmadığı kadar güçlüdür ve dünya sahnesinde yeniden lider konumundadır" diye konuştu.

Pence, Başkan Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana ABD'nin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek için inisiyatif aldığını kaydetti. Trump'ın NATO müttefiklerine yaptığı yüzde 2 çağrılarına istinaden Pence, "NATO müttefiklerimizin birçoğunun daha fazla harcama yapması gerekmektedir" dedi.

Burak Ünveren/Münih

© Deutsche Welle Türkçe

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