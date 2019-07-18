WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki tavrını eleştirdi ve blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pence, Dışişleri Bakanlığında dini özgürlükler üzerine düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Suudi Arabistan'daki dini özgürlüklerle ilgili uygulamaları eleştiren Pence, blog yazarı ve aktivist Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Eritre, Moritanya, Pakistan ve Suudi Arabistan'daki uygulamaları eleştirerek, bu ülkelerde dini özgürlüklerle ilgili uygulamalar yüzünden hapiste bulunan mahkumların serbest kalması gerektiğini söyleyen Pence, ayrıca Kuzey Kore'deki dini özgürlüklerle ilgili uygulamaları da eleştirdi.

Suudi Arabistan'da "Özgür Suudi Liberaller" adlı internet sitesinin kurucusu Bedevi, 2014 yılında "İslami değerlere muhalefet ve dini değerlerle alay etmek" suçlarından 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

- İran destekli milislerin yöneticilerine yaptırım

Öte yandan, Pence, Irak'taki İran destekli milislerin iki üst düzey yöneticisine yaptırım kararı aldıklarını da açıkladı.