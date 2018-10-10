Pence’ten Suudi Gazeteci Mesajı: ‘Yardıma Hazırız’

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin soruşturmada yardım önerisinde bulundu. Pence “Yardımcı olmaya hazırız” mesajı verdi.

Mike Pence’e katıldığı bir radyo programında Washington’ın Suudi Arabistan’ın talep etmesi halinde İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na FBI uzmanlarını gönderip-göndermeyeceği soruldu. Başkan Yardımcısı Pence “Amerika’nın her şekilde yardıma hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ı eleştiren muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı en son 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girerken görüntülenmiş ancak kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence konuyla ilgili 2 gün önce paylaştığı Twitter mesajında da “Suudi gazeteciye ilişkin haberlerden rahatsızlık duydum. Doğruysa trajik bir gün. Dünyada gazetecilere yönelik şiddet basın özgürlüğü ve insan hakları için tehdit. Özgür dünya sorularına yanıt verilmesini hak ediyor” sözleriyle endişesini dile getirmişti.

