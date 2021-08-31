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Pençşir'de Taleban 8 Kayıp Verdi İddiası

31.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban’ın bugüne kadar denetimi eline hiçbir zaman geçiremediği Pençşir’de, Ahmed Mesud’a bağlı güçlerle, Taleban militanları arasında çatışma çıktığı ve 8 Taleban militanının öldüğü belirtiliyor.

Pençşir'de Taleban 8 Kayıp Verdi İddiası

Taleban’ın bugüne kadar denetimi eline hiçbir zaman geçiremediği Pençşir’de, Ahmed Mesud’a bağlı güçlerle, Taleban militanları arasında çatışma çıktığı ve 8 Taleban militanının öldüğü belirtiliyor.

Pençşir’deki direnişi gerçekleştiren Ulusal Direniş Güçleri’nin Sözcüsü Fehim Daşti yaptığı açıklamada, Taleban militanlarıyla çatışmanın Pençşir’in bulunduğu vadinin batı girişinde yaşandığını söyledi.

Saldırının kendilerinin direniş gücünü ölçmek adına yapıldığını tahmin ettikleri sözcü, saldırıda Taleban’ın 8 militanının öldürüldüğünü belirtti. Taleban yönetimi henüz çatışma ve kayıplara dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Pençşir’de, Sovyetler Birliği’ne karşı direnen eski mücahid Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud, direnişi koordine ediyor. Mesud’a bağlı birkaç bin kişilik silahlı bir güç bulunduğu tahmin ediliyor.

Taleban’ın Pençşir’i de ele geçirmek için bölgeye çok kalabalık bir militant grubunu gönderdiği iddia ediliyor. Pençşir’in bulunduğu vadinin girişinin dar olması Mesud’a bağlı grubun şehre karşı yapılan saldırıları savuşturmasında ciddi bir önem arz ediyor. Ahmed Mesud, Taleban’la görüşebileceklerini ancak kendilerine yapılacak her tür saldırıya da karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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