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Pendik açıklarında bir gemide yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 07:32 | Son Güncelleme

Yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Pendik açıklarında bir gemide çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum bildirildi.

Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.

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gemi pendik yangın

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