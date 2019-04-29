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Pendik D- 100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

PENDİK D - 100 Karayolu'nda hızlı seyreden bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla duramayarak önündeki araca çarptı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK D - 100 Karayolu'nda hızlı seyreden bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpılan araç da savrularak önündeki araca çarpınca 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pendik D - 100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızlı ilerleyen 34 KF 2590 plakalı otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla duramayarak önündeki 41 VV 143 plakalı otomobile çarptı. Çarpılan otomobil savrularak önündeki 34 DG 9625 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin incelemesi ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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