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Pendik D-100 karayolunda zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

PENDİK  D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Edirne İstikametinde saat 14.45'te meydana geldi. İddiaya göre 34 LZA 631 plakalı servis minibüsünün şoförü Arif Yazılıtaş ve 34 LU 5972 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Kahveci, trafiğin bir anda durduğunu fark etti ve frene basarak araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Sait Arslan yönetimindeki kamyonet, Ahmet Kahveci yönetimindeki ticari araç ile 34 UZ 1548 plakalı bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kahveci'nin kullandığı araç da önünde bulunan Yazılıtaş'ın servis minibüsüne vurdu. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Minibüs sürücüsü Yazılıtaş kaza ilgili olarak, "Önümdeki araçların fren yapmasıyla ben frene dokundum. Arkamdaki araçların biraz süratli gelmesinden dolayı peş peşe birbirlerine vurdular ondan sonra da bana vurdular." dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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