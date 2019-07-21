Pendik Güzelyalı’da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Pendik G\u00fczelyal\u0131\u2019da bir binan\u0131n etraf\u0131ndaki kerestelerden \u00e7\u0131kan yang\u0131n yandaki binaya s\u0131\u00e7rad\u0131. Yang\u0131na \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi m\u00fcdahale ediyor.Market sahibi yakalad\u0131\u011f\u0131 h\u0131rs\u0131zlara sopa ile dayak att\u0131Merdivenden d\u00fc\u015fen \u015fah\u0131s a\u011f\u0131r yaraland\u0131D\u00fczce\u2019de selin vurdu\u011fu k\u00f6ylerde 74 afetzedeye sa\u011fl\u0131k hizmeti verildi
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