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Pendik-Halkalı YHT hattında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ankara-İstanbul YHT hattı şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet veriyor. Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek" - "Almanların ve Çinlilerin, Türkiye'deki hızlı demir yolu projelerine ilgisi var" - "Bazı projelerimizin, Avrupa ülkelerinin finans kuruluşlarınca finanse edilmek istenmesi, ülkemizde yatırım ortamının olduğunun göstergesidir"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının İstanbul-Pendik'e kadar hizmet verdiğini belirterek, "Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek." dedi.

Turhan, AA muhabirine, hızlı tren projelerinin AK Parti iktidarının insana sunduğu önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Ankara merkezli olarak hizmete sunulan Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya ile Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında hızlı tren seferleri yapıldığını anımsatan Turhan, söz konusu güzergahlarda ülke nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığını bildirdi.

Turhan, Ankara-İstanbul hattının halen İstanbul-Pendik'e kadar hizmet verdiğine işaret eden Turhan, "Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek." diye konuştu.

- "Hızlı trende hız kesmedik"

İnşaatı devam eden Ankara-Sivas YHT hattının gelecek yıl sonunda hizmete alınmasının hedeflendiğini vurgulayan Turhan, "Hat serimleri başladı. Altyapı çalışmaları önemli ölçüde tamamlanırken, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Tünel ve viyadüklü olan yerlerde çalışmalar hızlıca yürütülüyor. Hızlı trende hız kesmedik." ifadesini kullandı.

Turhan, Ankara-İzmir YHT Projesi'nde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çekerek, bu hatta Ankara-Uşak arasını 2020 yılında hizmete almayı planladıklarını, İzmir'e kadar olan kesimin de 2020'nin sonunda veya 2021'in başında hizmete sunulacağını kaydetti.

Konya-Karaman-Yenice, Mersin-Adana Osmaniye ve Kahramanmaraş bağlantısıyla Gaziantep hattında hızlı tren ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Turhan, şöyle konuştu:

"Bunun devamında güney hattını Şanlıurfa'ya kadar, orta aksı da Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır üzerinden Niğde'ye bağlayacak hatta çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde Samsun, Delice, Aksaray'dan güney limanına bağlanacak olan Niğde, Mersin üzerinden Samsun ve İskenderun limanlarını birbirine bağlayacak. Bu hatlarla birlikte Erzincan-Trabzon hattında da proje çalışmaları devam ediyor."

- "Almanlar ve Çinliler, hızlı demir yolu projelerine ilgili"

Bakan Turhan, ülkenin demir yolu altyapısında Osmanlı döneminden beri Almanların bilgisinden, deneyiminden faydalanıldığını ve önemli bir kısmının da onlarla çalışılarak yapıldığını hatırlattı.

Demir yolu altyapı çalışmalarının yanı sıra tren setleri diye tabir edilen lokomotif ve vagonların da zaman zaman Almanya'dan ithal edildiğine dikkati çeken Turhan, "Şu anda milli demir yolu sanayimiz önemli ölçüde gelişti. Bunların önemli kısmını, konvansiyonel hatta kullandıklarımızı ülkemizde üretiyoruz. Almanya'dan bugüne kadar 7 hızlı tren seti aldık. Yaptığımız son 10 setlik YHT seti ihalesini de Alman firması aldı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından setler üretilmeye başlandı." şeklinde konuştu.

Almanların ve Çinlilerin, Türkiye'deki hızlı demir yolu projelerine ilgi duyduklarını vurgulayan Turhan, bu konuyla ilgili finansman temini çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortak girişimiyle devam ettiğini dile getirdi.

- "Şimdi herkes parasını kullandırmak istiyor"

Söz konusu ülkelerin altyapı için kredi sağlama konusunda isteklerinin olduğunu belirten Turhan, "Bazı projelerimizin, Avrupalı ülkelerin finans kuruluşlarınca finanse edilmek istenmesi, ülkemizde yatırım ortamının olduğunun göstergesidir. Bu insanlar boşuna gelip buralarda mesai harcamazlar. Projelerimize ilgi duyuyorlar. Ellerindeki finansı buralarda değerlendirmek istiyorlar, biz de işimizi görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Turhan, bir süre önce yaklaşık 5,5-6 milyar avroluk hızlı demir yolu projelerine ilişkin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Türkiye'ye gelen Alman yetkilileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Alman yetkililerin bu konuda değerlendirme yapacaklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Bunun en önemlisi kredi şartları. Şimdi herkes parasını kullandırmak istiyor ama şartlar önemli. Bizim için de müzakereler devam ediyor. Biz Almanlar ile bugüne kadar müttefik olarak çok işler yaptık. Bundan sonra da inşallah Alman hükümeti ile birlikte ulaştırma sektöründe de çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve projelerimizi gerçekleştirme imkanı yakalayacağımızı düşünüyorum."

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