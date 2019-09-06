Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Pendik Kurtk\u00f6y\u2019de bir polyester fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131na \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi m\u00fcdahale ediyor.\u0130stanbul'un g\u00f6be\u011finde g\u00f6rme engelli k\u0131z deh\u015feti ya\u015fad\u0131! Kanlar i\u00e7erisinde yerde kald\u0131Didim'de makilik alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131nda iki kaplumba\u011fadan biri kurtar\u0131ld\u0131Barajda kaybolan adam\u0131nda cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131
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