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Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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