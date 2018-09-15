Pendik Limanı'nda 32 kilo ecstasy hap ele geçirildi

Mustafa TURAPOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da Pendik Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 800 bin lira olan 32 kilo 143 gram ecstasy hap ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalarda yasa dışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İtalya’nın Trieste Limanı’ndan Pendik Limanı’na gelen gemideki TIR, takibe alındı. Limana giren TIR'da, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, TIR'ın dorsesinin yan dolaplarında karton kutu içinde, ambalajlanmış şekilde haplar tespit edildi. Mobil uyuşturucu test cihazında yapılan analizde hapların ecstasy olduğu saptandı.
Ele geçirilen 32 kilo 143 gram ecstasy hapın, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Arjen Kamphuis ortalıktan kayboldu
Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile çözmeye çalışıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum