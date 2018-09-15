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Pendik Limanı'nda 32 kilo ecstasy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Pendik Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 800 bin lira olan 32 kilo 143 gram ecstasy hap ele geçirdi.

Pendik Limanı'nda 32 kilo ecstasy hap ele geçirildi

Mustafa TURAPOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da Pendik Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 800 bin lira olan 32 kilo 143 gram ecstasy hap ele geçirdi.
​Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalarda yasa dışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İtalya’nın Trieste Limanı’ndan Pendik Limanı’na gelen gemideki TIR, takibe alındı. Limana giren TIR'da, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, TIR'ın dorsesinin yan dolaplarında karton kutu içinde, ambalajlanmış şekilde haplar tespit edildi. Mobil uyuşturucu test cihazında yapılan analizde hapların ecstasy olduğu saptandı.
Ele geçirilen 32 kilo 143 gram ecstasy hapın, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Pendik Limanı'nda 32 kilo ecstasy hap ele geçirildiPendik Limanı'nda 32 kilo ecstasy hap ele geçirildi

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