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PENDİK MARİNA'DA BAKIMA ALINAN TEKNEDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 08:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - PENDİK Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - PENDİK Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu teknede hasar oluştu.
Pendik Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede sabah saat 06.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede aniden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu teknede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan teknenin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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