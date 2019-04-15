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Pendik Minibüsçüler Derneği Fuarı’nın 3.sü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Pendik Minibüsçüler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel fuarın 3.sü Pendik’te düzenlendi.

Pendik Minibüsçüler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel fuarın 3.sü Pendik’te düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcının katıldığı fuara birçok firma, minibüsçü ve vatandaş da katılım gösterdi.
Pendik Minibüsçüler Derneği tarafından 3.sü düzenlenen fuara katılım yine yoğundu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katıldığı fuarda birçok firma stant açtı, minibüsçüler ve vatandaşlar fuara ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Pendik Minibüsçüler Derneği yöneticileri, kurumsallaşarak şoför esnafına hak ettiği itibarı kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Pendik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, ayrıca minibüs şoförlerinin kılık kıyafetini tek tip ve düzenli hale getirerek yolcuların memnuniyetini kazanmak istediklerini söyledi. Yolcular için şikayet hattı kuran dernek yöneticileri ayrıca minibüs yolcuları için programladıkları bir mobil uygulamanın da yapım aşamasında olduğunu kaydetti.
Pendik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz fuarla ilgili açıklamalarda bulunarak ,”35 firmamızın katılmış olduğu büyük bir etkinlik yaptık. Minibüsçülerin 3. geleneksel etkinliğini gerçekleştirdik. Araçlarımıza almış olduğumuz firmalarla çeşitli anlaşmalar yaptık. Minibüsçü esnafımız daha ucuza bu fuarda araç almaya başladı. Katılımlarında dolayı bütün kurumsal firmaların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandıran Şadi Yazıcı başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gelen bütün esnafımıza ve basın arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

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