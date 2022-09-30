Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! Pendik Sabiha Gökçen metrosu bitti mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın bir tarihte İstanbulluların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Sabiha Gökçen metrosu 2 Ekim tarihinde açılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'yla birlikte D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurgulayan Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağına, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metro konforuyla buluşturacaklarını kaydetti.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızı sayılı günler sonra İstanbulluların hizmetine sunacağız. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal– Kaynarca Metro Hattının devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy- Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı -Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı – Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacaktır. Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız” dedi.

