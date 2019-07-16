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Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 05:56 | Son Güncelleme

İstanbul’un Pendik ilçesinde şehir hatları iskelesinin karşısı Kadıköy istikametinde kırmızı ışıkta duran minibüse arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse süratla çarptıİstanbul’un Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında sahil yolu Kadıköy istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Lik yönetimindeki 34 CDN 810 plakalı minibüse Murat Karadiş yönetimindeki 34 JF 4334 plakalı otomobil hızla arkadan çarptı.

Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölü

İstanbul’un Pendik ilçesinde şehir hatları iskelesinin karşısı Kadıköy istikametinde kırmızı ışıkta duran minibüse arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse süratla çarptı
İstanbul’un Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında sahil yolu Kadıköy istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Lik yönetimindeki 34 CDN 810 plakalı minibüse Murat Karadiş yönetimindeki 34 JF 4334 plakalı otomobil hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön cama kafasını vuran 43 yaşındaki Karadiş sürücü koltuğunda sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Karadiş, kaza yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi, ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Pendik Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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