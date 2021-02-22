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  4. Pendik şoke eden olay: 16 yaşındaki genç kız silahla intihara teşebbüs etti

Pendik şoke eden olay: 16 yaşındaki genç kız silahla intihara teşebbüs etti

22.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Pendik şoke eden olay: 16 yaşındaki genç kız silahla intihara teşebbüs etti

Pendik’te iddiaya göre 16 yaşındaki genç kız, anne ve kız kardeşinin gözleri önünde silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi Hüsnüzan Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi B.K., annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşinin yanında silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken bina sakini bir kişi, "Sabah kalktık. Mahalleden biri öldü sandım ama apartmandan sesleri duyunca geldiğimde kız yerde yatıyordu. Ötekiler korkudan girememişlerdi. Ben girdim. Girdiğimde silahı göremedim. Polisler de sordu zaten. Kafasına tampon yaptım ben battaniye ile. Daha sonra ambulans geldi, babası geldi. Aldık ambulansa kadar yardımcı oldum. Çok iyi bir kızdı, deli doluydu. Kar topu oynadık bir kaç gün önce burada. Ondan umacağınız bir şey değildi" dedi.

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(DHA)

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