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Pendik'ta hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

Pendik'ta hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Pendik’te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti.

Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti.

Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı yeni tabelalar asıldı.

Pendik'ta hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pendik hamile kadın baklava

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