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Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:46 | Son Güncelleme

Pendik'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırganın elinde pompalı tüfekle markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi cumartesi günü sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Marketteki Rabia Yılmaz'ı öldürdükten sonra marketin üst katında bulunan eve çıkarak Ahmet Yılmaz'ı ve Orhan Yılmaz'ı öldürdü. Saldırgan Ahmet Önal, öldürdüğü kişilerin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

OLAY YERİNE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tutuklanan saldırganın olay yerine gelişiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Siyah bir araçla marketin önüne gelen saldırgan daha sonra elindeki pompalı tüfekle markete giriyor.

Kısa süre sonra çıkan saldırgan binaya yöneliyor.

(DHA)

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pendik silahlı saldırı katliam silah

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