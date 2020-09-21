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  4. Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi

Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Pendik’te sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü park halindeki çok sayıda araca çarptı. Çok sayıda park halindeki araca vurarak ilerlemeye çalışan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Olay, Geçtiğimiz hafta Pendik’te meydana geldi. Sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü cadde üzerinde seyir halindeyken park halinde çok sayıda araca çarptı. Dikkatsiz sürücü cadde üzerinde bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Sürücü bu sefer karşı şeritte park halinde olan başka araçlara çarptı. Caddede bir sağ bir sola çarparak gitmeye çalışan sürücü çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine aracını durdurdu. Çok sayıda park halindeki aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazayı anlatan mahalle sakini Kadir Ünlü, “Yukarıda iki tane arabaya vurduktan sonra geldi buradaki arabaya da vurdu. Buradan sol tarafa geçti sol taraftaki araçlara vurdu ve buradan aşağıya doğru devam etti. Eli yüzü kan içindeydi. Zaten sarhoştu. 4-5 arabaya vurdu” dedi.

İHA

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