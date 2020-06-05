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Pendik’te bir evden üç ton çöp çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Pendik’de bir apartmanın 4. katından gelen kötü kokular kesilmeyince belediye ekiplerine haber veren komşular ilginç bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Şikayet üzerine eve müdahalede bulunan ekipler, daireden yaklaşık 3 ton çöp çıkardı. Evde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler saatlerce daireyi boşaltmaya çalıştı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan eve dezenfekte çalışmaları uygulandı. O anlar ise objektiflere saniye saniye yansıdı.

Pendik Batı Mahallesi’nde Osman Değer’in yaşadığı 6 katlı binanın 4. katından çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin tamamen çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesi’ne bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden yaklaşık 3 ton çöp çıkardı. Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Osman Değer ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada ev sahibi apartman yöneticisiyle tartışarak evin kirli olmadığına dair tartışma çıkardı.Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Öte yandan ekiplerin çöpleri evden çıkarma işlemleri ise havadan görüntülendi.

'TÜM APARTMANIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE'

Apartmandan gelen kötü koku şikayetlerinden dolayı belediyeden yardım istediğini belirten apartman yöneticisi Handan Aday, “Apartmandan bir takım şikayetler geldi. Kokunun olduğu, böceklerin çoğaldığına dair bende konuyu muhtarımızla paylaştım. Muhtarımız sağ olsun ilgilendi. Belediyeden yetkili arkadaşlarımız geldi ve kokunun kaynağı temizleniyor. Bu yapılan çalışma apartmanımızın sağlığı ilgili yapılan bir çalışma, insanların özel hayatı olduğu için evlerine kadar girip bakamıyoruz. Apartmanın zilleriyle ilgili çalışmada gelen çalışan işçi arkadaş sayesinde durumu far ettik ve bu dairenin çöp ev olduğunu söyledi” diye konuştu.

'1993 YILINDAN BERİ BU EVDE HASTA OLMADIM'

1993 yılından beri evde kaldığını söylen Ev sahibi Osman Değer, “Evin pis olduğu göreceli bir kavram, ben bu evde 1993 yılından beri yaşıyorum. Apartmanın mikrop saçıyor dediği evde ben bir kez mikrobik bir hastalık geçirmedim. O apartmanın korkusu, birisi hastalık hastası diye ben 1993 yılından berri yaşıyorum o evin içerisinde bana niçin hastalık bulaşmıyor? Hiçbir komşum benden rahatsız değil. Bana hiçbir komşumdan şikayete gelmedi” diye konuştu. (İHA)

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