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Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Pendik'te bir okulda nişanlısı Umut Demirkaya (22) tarafından rehin alınan 19 yaşındaki Hümeyra K., polis sorgusunda, "Umut'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim" dedi.

Dün Türkiye gündemine oturan rehine krizi sonrası olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Pendik'te bir okulda nişanlısı tarafından rehin alınan genç kızın olay sonrası ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kendisini bıçak zoruyla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut Demirkaya'nın nişanlısı Hümeyra K., polise ifade verdi. İfadesinde 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen Hümeyra K., nişanlısı ile ailevi ve kıskançlık nedeni ile anlaşamadığı için 7 ay önce ayrıldıklarını, bir süre sonra yeniden barıştıklarını söyledi.

"KENDİSİNDEN AYRILACAĞIMI SÖYLEDİM"

Olaydan önceki akşam nişanlısı Whatsapp üzerinde yaptıkları yazışma sırasında tartıştıklarını, bu nedenle onun numarasını engellediğini söyleyen Hümeyra K., "Kendisinden ayrılacağımı söyledim ve numarasını engelledim. Bu mesajı da sildim. Diğer gün Umut benim çalıştığım liseye geldi.

"BANA ONU ALDATTIĞIMI SÖYLEDİ"

Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de tenha diye okulun tuvaletine götürdüm. Bana, onu aldattığımı söyledi. Bana hakaret etti. Tartışma büyüdü. Cebinden çıkardığı siyah renkli çakı benzeri bıçağı bana gösterdi ve beni darp etmeye başladı.

"BAĞIRMA SESİMİ DUYAN MÜDÜR YARDIMCISI GELDİ"

Eliyle yüzüme vurdu. Ben de yardım istedim. Bağırma sesimi duyan müdür yardımcısı geldi. Umut, müdür yardımcısını tuvaletten dışarıya çıkarmaya çalıştığı sırada Umut'un elindeki çakı benzeri bıçak yere düştü. Müdür yardımcısı da bıçağı aldı. Umut hocayı dışarıya çıkardı ve tuvaletin kapısını kilitledi. Umut'un isteği üzerine, 'silahı var kapının önünden çekilin' diye bağırdım. Ancak silahı yoktu" dedi.

"NİŞANLIMDIR, KENDİSİNİ SEVİYORUM"

Bir süre sonra polisin geldiğini söyleyen Hümeyra K., "Umut, 'ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim' dedi ve boğazımı sıktı" dedi. Olay yerine gelen polislerin Umut ile konuşmaya başladığını, konuşma esnasında onu etkisiz hale getirerek yakaladıklarını söyleyen Hümeyra K., "Umut'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim" dedi. (DHA)

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pendik rehine krizi Umut Demirkaya ifade

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu adama vermeyi seviyor demek ki kız.
sen şikayetçi değilsin de; adam uzman çavuş. silahı var. madem psikolojik sorunları var gitsin tedavi olsun. ben de 7 yıldır psikolojik tedavi görüyorum, raporum var ama gidip de okulda kimseyi bıçakla rehin almıyorum. bence meslekten ihraç edilip gereken ceza verilmeli. uzman çavuş olan mareşal oldum her şeyi yapabilirim sanıyor.
yarın öbür gün seninde ölüm haberini 3. sayfalarda okumayiz inşallah
AKLIN VARSA O ADAMDAN BİR AN ÖNCE KURTUL. YOKSA HAYATINI ZEHİR EDECEĞE BENZİYOR.
Desene yine bir kadın cinayeti yakın. Adam o kadar tehdit etmiş, hâlâ seviyor, hâlâ şikayetçi değil. İnsanın celladına aşık olması bu demek ki
Okulda çalışmayı bırak o zaman müdür yardımcısına bir şey olsaydı ne olacaktı çok boktanninsanlarsınız
İşte bu şu anda piyasa Bu arkadaşlar tuvaletlerde türbanlı okullarda müdür tarafından okul aile birliği adı altında öğretmenlere yanaşıyor müdürler aileler veliler milletin kanını her türlü giriyorlar arkadaşlar devletin yetkili memurları amirleri müdürleri müdür yardımcıları herkes şu anda milleti parmağının ucunu almış her türlü kaymalı yiyor her türlü götürüyor malı millet zannediyor ki karısı kızı başını kapatmış beni evde bekliyor akşam eve gelene kadar neler oluyor neler değişiyor hangi dünya kutuplar Deniz Hava kara her şeyi Cennet mutluluk aşk her şey yaşanıyor eve geldiği zaman kapıda
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