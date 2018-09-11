Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Dün Türkiye gündemine oturan rehine krizi sonrası olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Pendik'te bir okulda nişanlısı tarafından rehin alınan genç kızın olay sonrası ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kendisini bıçak zoruyla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut Demirkaya'nın nişanlısı Hümeyra K., polise ifade verdi. İfadesinde 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen Hümeyra K., nişanlısı ile ailevi ve kıskançlık nedeni ile anlaşamadığı için 7 ay önce ayrıldıklarını, bir süre sonra yeniden barıştıklarını söyledi.

"KENDİSİNDEN AYRILACAĞIMI SÖYLEDİM"

Olaydan önceki akşam nişanlısı Whatsapp üzerinde yaptıkları yazışma sırasında tartıştıklarını, bu nedenle onun numarasını engellediğini söyleyen Hümeyra K., "Kendisinden ayrılacağımı söyledim ve numarasını engelledim. Bu mesajı da sildim. Diğer gün Umut benim çalıştığım liseye geldi.

"BANA ONU ALDATTIĞIMI SÖYLEDİ"

Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de tenha diye okulun tuvaletine götürdüm. Bana, onu aldattığımı söyledi. Bana hakaret etti. Tartışma büyüdü. Cebinden çıkardığı siyah renkli çakı benzeri bıçağı bana gösterdi ve beni darp etmeye başladı.