Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Dün Türkiye gündemine oturan rehine krizi sonrası olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Pendik'te bir okulda nişanlısı tarafından rehin alınan genç kızın olay sonrası ilk ifadesi ortaya çıktı.
Kendisini bıçak zoruyla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut Demirkaya'nın nişanlısı Hümeyra K., polise ifade verdi. İfadesinde 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen Hümeyra K., nişanlısı ile ailevi ve kıskançlık nedeni ile anlaşamadığı için 7 ay önce ayrıldıklarını, bir süre sonra yeniden barıştıklarını söyledi.
Olaydan önceki akşam nişanlısı Whatsapp üzerinde yaptıkları yazışma sırasında tartıştıklarını, bu nedenle onun numarasını engellediğini söyleyen Hümeyra K., "Kendisinden ayrılacağımı söyledim ve numarasını engelledim. Bu mesajı da sildim. Diğer gün Umut benim çalıştığım liseye geldi.
Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de tenha diye okulun tuvaletine götürdüm. Bana, onu aldattığımı söyledi. Bana hakaret etti. Tartışma büyüdü. Cebinden çıkardığı siyah renkli çakı benzeri bıçağı bana gösterdi ve beni darp etmeye başladı.
Eliyle yüzüme vurdu. Ben de yardım istedim. Bağırma sesimi duyan müdür yardımcısı geldi. Umut, müdür yardımcısını tuvaletten dışarıya çıkarmaya çalıştığı sırada Umut'un elindeki çakı benzeri bıçak yere düştü. Müdür yardımcısı da bıçağı aldı. Umut hocayı dışarıya çıkardı ve tuvaletin kapısını kilitledi. Umut'un isteği üzerine, 'silahı var kapının önünden çekilin' diye bağırdım. Ancak silahı yoktu" dedi.
Bir süre sonra polisin geldiğini söyleyen Hümeyra K., "Umut, 'ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim' dedi ve boğazımı sıktı" dedi. Olay yerine gelen polislerin Umut ile konuşmaya başladığını, konuşma esnasında onu etkisiz hale getirerek yakaladıklarını söyleyen Hümeyra K., "Umut'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim" dedi. (DHA)
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