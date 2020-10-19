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Pendik'te bomba gibi patlayan elektrik kabloları böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Pendik’te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı. Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

O ANLARI VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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