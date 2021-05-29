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  4. Pendik'te dehşet dakikaları: Yol kesip sopalarla darp ettiler

Pendik'te dehşet dakikaları: Yol kesip sopalarla darp ettiler

29.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te boşandığı eşinden icra yoluyla iki çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darp edildi. Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Kaynarca’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası iki çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı.

Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti.

Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, babayı darp etti.

Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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