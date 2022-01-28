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Pendik'te dehşet! Sokak ortasında darp ettiği kız arkadaşını takside bıçaklayarak öldürdü

28.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi, kız arkadaşını önce sokakta darp etti, ardından bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Kadın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları!

Pendik'te dehşet! Sokak ortasında darp ettiği kız arkadaşını takside bıçaklayarak öldürdü

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.

Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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