Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Pendik Hukukçular Caddesi üzerinde yaşandı. Ersin D., kullandığı otomobil ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanan denetim noktasında, polisin 'dur' ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Otomobili kovalayan polis ekipleri, aracı Hukukçular caddesi üzerinde sıkıştırdı. Ani manevra yapmak isteyen sürücünün otomobili, yan kayarak yol kenarındaki oto galerinin parkına girdi. Park halindeki sıfır bir otomobile çarpıp duran otomobilin içindeki 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaza yapan otomobilde yapılan aramalarda, bir adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, polisten kaçan otomobilin yan döndükten sonra kayarak oto galeride bulunan park halindeki sıfır otomobile çarpması kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilin etrafını saran polis ekiplerinin, otomobildeki kişileri kıskıvrak yakaladıkları anlar yer alıyor.

OLAY SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ayrıca, kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobildeki kişilerin polis tarafından çıkarılarak yere yatırılması ve daha sonra yapılan üst aramaları görülüyor.