Pendik'te drift yapan magandalar, aracı onlarca kişinin üzerine sürdü

Olay saat 19:00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık olduğu öne sürülen iki otomobilin sürücüleri cadde üzerinde ve sokak aralarında aşırı hızlı giderken çevre sakinleri tarafından durdurulup uyarılmak istendi. Uyarılara kulak asmayan sürücüler drift yapmaya başladı. Drift yapan sürücülerden birinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce cadde üzerinde beton bariyere ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevre sakinleri otomobilde bulunanlara saldırdı.

OTOMOBİLİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Diğer otomobil sürücüsü, aracını arkadaşlarına saldıran çevre sakinlerinin üzerine sürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

