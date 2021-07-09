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  4. Pendik'te faciadan dönüldü! İETT otobüsü 2 TIR'ın arasında kaldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Pendik'te faciadan dönüldü! İETT otobüsü 2 TIR'ın arasında kaldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

09.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te 2 TIR ve bir İETT otobüsünün çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Kurtköy Akfırat Kavşağında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki TIR'ın ani fren yapmasıyla İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İETT otobüsüne de başka bir TIR arkasından çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3'ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik oluştu. Kaza yeri drone ile görüntülendi.

İETT otobüsünün şoförü Fatih Önemli, "TIR'la aramızda 3 metre vardı. Aniden fren yaptı. Biz ona arkamızdaki TIR da bize vurdu. Kazada 1 kişi ve 3 çocuk hafif yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her tarafım kesildi" diye konuştu.

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Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan yolcu Mehmet Barlas öArka tarafta oturan 3 çocuk ve 1 yaşlı adam yaralandı. Yaralıları ambulans aldı, götürdü. Koltuğun orada sıkışan şoförü de ben yerinden çıkardım. Araçların durumu zaten belli. Kazaya sebebiyet veren siyah bir araç zaten kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bizim otobüs nerden baksan 3 metre ileri fırladım şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
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