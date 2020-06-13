Pendik'te feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Kaza, saat 22.50 sıralarında Pendik ilçesi, Doğu Mahallesi mevkinde bulunan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil Kadıköy istikametine dönmek için 'U' dönüşü yaptığı sırada, bir otomobil suratle araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pendik İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler kısa sürede gelerek sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 'U dönüşü' sırasında felaketi yaşayan aracın içerisindeki 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS VATANDAŞLARI BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

Kaza yerinde çalışmaları devam eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik polisleri de görgü tanıklarını dinleyerek kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

