Pendik'te feci kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler kamyonetin içerisinde sıkışan Serdar Dumanlı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Dumanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasından ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA





