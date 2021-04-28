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  4. Pendik’te freni boşalan kamyonetin altında kalan sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Pendik’te freni boşalan kamyonetin altında kalan sürücü burnu kanamadan kurtuldu

28.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te park ettiği kamyonetin freni boşalınca sürücü durdurmaya çalıştı ama engel olamadı. Freni boşalan kamyonet bir iş yerine çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonetin altında kalan sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Pendik’te Orta Mahallede Yıldız Sokakta meydana geldi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

İddiaya göre kimliği belirlemeyen kamyonet sürücüsü Yıldız Sokak üzerinde kamyoneti rampada park halinde bıraktı. Sürücüsünün kamyonetten yük boşalttığı sırada kamyonetin freni boşalarak rampa aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü durmak için müdahale etmeye çalışsa da, kamyonet bir iş yerine çarparak yan yattı. Kamyoneti durduramayan sürücü yan yatan kamyonetin altında kaldı. Yan yatan kamyonetin altında kalan sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kamyonetin rampa aşağı hareket ederek devrilme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yan yatan kamyoneti kontrol etti. Kamyonetin altından burnu kanamadan kurtulan sürücüyü sağlık ekipleri tedbir amaçlı testten geçirdi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken kamyonette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
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