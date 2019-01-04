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Pendik'te gemi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Pendik ilçesinde bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangınla ilgili ihbar alan deniz polisi, itfaiye ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri Pendik sahiline geldi. Yangını kontrol altına almak için müdahalelerin sürdüğü bölgeden ilk görüntüler geldi.

Açıkta olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği gemideki yangının yaşam mahalli olarak adlandırılan kamaraların bulunduğu bölgede çıktığı bilgisi verildi. Gemide bulunan 15 personelin tahliye edildiği yangın böyle görüntülendi...

Pendik açıklarında bir gemide çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı.
Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum bildirildi.
Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.
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