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  4. Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

03.05.2024 13:08
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kişi genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı. Olaya vatandaşlar tepki gösterse de genç kadın gözyaşları içerisinde “döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak” diyerek taksiye bindi. Güpegündüz yaşanan eşkıyalık saniye saniye kameralara yansıdı.

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eli bıçaklı bir şahıs genç kızı sokak ortasında zorla taksiye bindirmeye çalıştı.

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"DÖVECEKSİN BENİ BİLİYORUM, YALVARIRIM BIRAK"

Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı şahıs gözyaşları içindeki genç kızı zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Taksiye binmek istemeyen genç kızın “döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak” sözleri duyuldu. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Pendik
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