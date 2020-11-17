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  4. Pendik'te hırsızlık için girdiği çay ocağında dezenfektan şişesini düzeltmesi şaşırttı

Pendik'te hırsızlık için girdiği çay ocağında dezenfektan şişesini düzeltmesi şaşırttı

17.11.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir hırsızın çay ocağına girerek esnafın çay söylediği cep telefonunu ve kasadaki paraları çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dükkana girdiği sırada düşürdüğü el dezenfektan standını düzeltmesi ise dikkat çekti.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz ay ilginç bir hırsızlık meydana geldi. Çay ocağının sürgülü camını açarak içeri giren hırsız, önce kasadaki tüm paraları aldı. Ardından rafta bulunan ve esnafın çay siparişi verdiği cep telefonunu alarak kaçtı. Şüpheli şahsın dükkana girerken düşürdüğü el dezenfektanını kaldırarak düzeltmesi ise dikkat çekti.

"ESNAFIN ÇAY SÖYLEDİĞİ CEP TELEFONUNU DA ALMIŞ"

Çay ocağını işleten Aydın Kacır, “Sürgülü camı açıp içeri giriyor. Kasada ne varsa alıp gidiyor. Paraları ve esnafın çay söylediği cep telefonunu da almış, gitmiş. Sabah gelince bu olayla karşılaştım. Yazık, günah. 15-16 yaşlarındaki delikanlılarımız 50-100 lira için hırsızlık yapıyor. Gençlerimize yazık. En azından gençlerimizi kurtarmanın derdindeyiz. Polis geldi, görüntüleri verdim ama üzerine düşmedim. ‘Gençleri bulup biz yardımcı olalım’ dedim. Ama karşı komşumuza da girmiş hırsızlar. Üzülüyoruz. Müslüman olarak, esnaf olarak, vatandaş olarak bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bizi üzüyor” diye konuştu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne gelen bir kişinin sürgülü cam kapıyı kısa sürede açarak içeri girdiği, bu sırada düşürdüğü el dezenfektan standını kaldırdığı, kasaya giderek paraları aldığı, rafta bulunan cep telefonunu da alarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.

(İHA)

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