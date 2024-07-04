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Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

04.07.2024 15:25
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İstanbul Pendik'te 18 yaşındaki Ayhan Yazar isimli genç arkadaşlarıyla birlikte evine doğru giderken bir anda çenesinde bir ağrı hissetti. Ağrının etkisiyle derhal boynunu tutan Yazar, birkaç dakika sonra boynunu açtığında kanlar içinde kaldı. Şans eseri hayatta kalan Yazar, yaşadığı korkunç olayın detaylarını anlattı.

Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

1 Temmuz günü Pendik'in Velibaba Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüyordu. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi, Yazar ve arkadaşına ateş etti. Kurşun Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı.

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ELİNİ BOYNUNDAN ÇEKİNCE...

Neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Hastaneye kaldırılan Aykan Yazar'ın boynuna giren kurşunun çene kemiğine saplanarak dilinin altında kaldığı belirlendi. Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan 18 yaşındaki Yazar bugün ameliyat oldu.

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"BİR ANDA HİSSETTİM VURULDUĞUMU"

Saldırıya uğrayan Aykan Yazar yaşadıklarını anlattı. Yazar, "Arkadaşımla birlikte eve doğru gidiyorduk. Uzaktan silah sesleri gelmeye başladı. Sesler gelmeye başlayınca, dedim ki arkadaşıma 'Silahlarla gelmeye başlarlarsa direk çimenlere atlayalım ki bize bir şey yapmasınlar'. Yanımızdan bir araba geçti silah sesi geldi. Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ama ben yüzümü kapattım. Ben yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı. Arkadaşım korktu baya. 'Sakin ol, ambulansı arayın' dedim. Ambulans geldi direk aldılar beni. Mermi boynumdan giriyor hiçbir damara değmeden dişimin oraya çarpıp duruyor. Ameliyat sıramı bekliyorum şu anda. Saat biraz geçti. 00.00 civarıydı. Yol bomboştu. Araba yanımda sıkmadı. Geçti beni. Camdan zıpladı uzattı sıktı" dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Pendik silah
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