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Pendik'te kan donduran olay! Polisten kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

22.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te cuma gecesi dehşet düşüren bir olay yaşandı. Polisten kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanacağını anlayınca arabasından inip silahıyla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Bayram Ç. hayatını kaybederken hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi. İşte olayın detayları!

Pendik'te kan donduran olay! Polisten kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Dehşete düşüren olay, cuma günü saat 23.15 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

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Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu. Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayram Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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İntihar polis Pendik
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