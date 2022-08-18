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Pendik'te 'kayığa bindirmedin' cinayeti! Kayık sahibi öldürüldü

18.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olayın adresi Pendik. Sahilde yüzen 3 kişinin kayığa binmek istemesi üzerine çıkan tartışmada kan aktı. Söz konusu kişilerin kayığa binmesine izin vermek istemeyen Hasan Apaydın başından vurularak öldürüldü, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. ​

Pendik'te 'kayığa bindirmedin' cinayeti! Kayık sahibi öldürüldü

Olay, Pendik sahilde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen 3 erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen 3 kişi kıyı tarafta bulunan kayıklardan birine çıkmak istedi. Kayık sahibi 21 yaşındaki Hasan Apaydın'ın kayığa binmelerine izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma sonucu denizden çıkan 3 kişilik grup olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmadan 2 saat sonra iki ayrı silah temin ederek olay yerine gelen 2 kişi, kayığına binmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartıştıkları Hasan Apaydın'a ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Apaydın başından ve bacağından vurularak ağır yaralanırken, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kayık sahibi Hasan Apaydın kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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(İHA)

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