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Pendik'te korku dolu anlar! Ailesine kızdı evi ateşe verdi

22.03.2023 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te iddiaya göre ailesiyle tartışan bir kişi, oturduğu evin perdelerini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Pendik'te korku dolu anlar! Ailesine kızdı evi ateşe verdi

Pendik'teki olay saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Vali Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle tartışan bir kişi, öfkelenerek perdeleri ateşe verdi.

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Yangın kısa sürede büyüdü ve balkon kısmında bulunan eşyalar alev aldı. Bina sakinleri kısa sürede binadan ayrıldı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bir mahalle sakini, "Yukarıdan aşağı geliyordum. Sola bir döndüm bina yanıyor. Ambulansı itfaiyeyi aradım. Bina sakinleri indi aşağı. Büyük ihtimalle bir tane adam tek başınaymış evde. Evi yakmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Madde bağımlısıymış herhalde" dedi. (DHA)

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