HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te korku dolu gece! Banyo malzemesi üreten fabrika yandı

Pendik'te korku dolu gece! Banyo malzemesi üreten fabrika yandı

11.08.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

Pendik'te korku dolu gece! Banyo malzemesi üreten fabrika yandı

Bugün saat 04.00 sıralarında Ramazanoğlu mahallesi Kız Kulesi sokakta bulunan, banyo malzemesi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındıSon Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Bodrum yangını kontrol altına alındı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
PARTNERŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatildeŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatilde
Datça'da korkutan depremDatça'da korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
yangın Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.