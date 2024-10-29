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Pendik'te korkunç cinayet! 18 yaşındaki kuzenini darbederek bayılttı! Ardından bıçaklayarak öldürdü

29.10.2024 21:46
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İstanbul Pendik'te korkunç bir cinayet yaşandı. Bursa'dan gelen kuzeni ile eğlence mekanına giden Talip Y., eve döndüklerinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı Duygu Şahin (18)'i önce darbetti. Ardından aldığı darbeler sonucu bayılan Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

Pendik'te korkunç cinayet! 18 yaşındaki kuzenini darbederek bayılttı! Ardından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi.

GENÇ KIZI ÖNCE DARBETTİ ARDINDAN BIÇAKLADI

Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı.

ISTANBUL-PENDIKTE-KUZENINI-BAYILTIP-BIC_396172_109877

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ISTANBUL-PENDIKTE-KUZENINI-BAYILTIP-BIC_396171_109877

ARALARINDA 'GÖNÜL İLİŞKİSİ' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyetteki ifadesinde, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin’in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin’i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi.
ISTANBUL-PENDIKTE-KUZENINI-BAYILTIP-BIC_396169_109877
Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Pendik
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