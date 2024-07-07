Pendik'te korkunç olay! Eşiyle sorun yaşayan adam TEM bağlantı yolunda arabaların önüne atladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal D., iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu.

ARAÇTAN İNİP YOLA DOĞRU KOŞTU

İşyerine ait otomobiliyle seyir halinde olan şahıs, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde, şahsa ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu.



Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





