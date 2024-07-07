HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te korkunç olay! Eşiyle sorun yaşayan adam TEM bağlantı yolunda arabaların önüne atladı

Pendik'te korkunç olay! Eşiyle sorun yaşayan adam TEM bağlantı yolunda arabaların önüne atladı

07.07.2024 20:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal D. TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı 48 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin otomobilinde, bir valiz ile not bulundu.

Pendik'te korkunç olay! Eşiyle sorun yaşayan adam TEM bağlantı yolunda arabaların önüne atladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal D., iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu.

_77790 (3)

ARAÇTAN İNİP YOLA DOĞRU KOŞTU

İşyerine ait otomobiliyle seyir halinde olan şahıs, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı.
_77790 (1)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde, şahsa ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu.

_77790 (2)
Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seçimlerin ikinci turu! Şaşırtan sonuçlar, Macron ve Le Pen...Fransa'da seçimlerin ikinci turu! Şaşırtan sonuçlar, Macron ve Le Pen...
İzmir'de korkunç olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi, sebebi ise...İzmir'de korkunç olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi, sebebi ise...
'Winner ceket'i bu kez İmamoğlu giydi'Winner ceket'i bu kez İmamoğlu giydi
Anahtar Kelimeler:
Pendik
En Çok Okunan Haberler
Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

İzmir'de korkunç olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi, sebebi ise...

İzmir'de korkunç olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi, sebebi ise...

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.