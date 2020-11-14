Pendik'te korkunç olay! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı

Olay akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre park halindeki kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan gence peş peşe ateş etmeye başladı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. (DHA)

