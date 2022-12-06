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Pendik'te korkutan yangın! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

06.12.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te metruk haldeki bitişik iki villada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sırasında binanın çatısı da çöktü. Yangın nedeniyle sahil yolu da trafiğe kapatıldı.

Pendik'te korkutan yangın! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Pendik'teki yangın dün akşam saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak’ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Villalardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi.

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Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı. Sahil bulvarı trafiğe kapatılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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yangın Pendik

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