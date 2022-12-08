HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Pendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

08.12.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler binanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bina sakinleri de tahliye edildi.

Pendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Pendik'teki korkutan yangın, Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangın 2. el eşya satan bir işyerine sirayet etti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kısa sürede iş yerinden yükselen alevler 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AW777517_03

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

AW777517_02

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken işyerinde ve binada maddi hasar oluştu.

AW777517_05
Yangında işyeri yanan Oruç Alpaslan, “Dükkandan çıkarak çay ocağına gitmiştim. Ben gittikten sonra dükkanda yangın çıkmış, haber verdiler. Dükkanıma geldiğimde içeriye giremedim. İtfaiyeyi aramışlar, itfaiye geldi müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdiİfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi
Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!
1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark... 1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...
Anahtar Kelimeler:
yangın Pendik

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

İBB, Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısını mühürledi!

İBB, Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısını mühürledi!

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.