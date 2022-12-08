Pendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Pendik'teki korkutan yangın, Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangın 2. el eşya satan bir işyerine sirayet etti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kısa sürede iş yerinden yükselen alevler 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken işyerinde ve binada maddi hasar oluştu.



Yangında işyeri yanan Oruç Alpaslan, “Dükkandan çıkarak çay ocağına gitmiştim. Ben gittikten sonra dükkanda yangın çıkmış, haber verdiler. Dükkanıma geldiğimde içeriye giremedim. İtfaiyeyi aramışlar, itfaiye geldi müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi. (İHA)

