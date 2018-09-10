Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

Son dakika haberine göre, İstanbul Pendik'te Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir şahıs, okul çalışanını rehin aldı. Olay yerinde özel hareket ve müzakereci polis sevk edildi. Ayrıca, ambulans ve diğer ekipler de olay yerinde.
'NİŞANLISI REHİN ALDI'
NTV'de yer alan habere göre, rehin alınan kişinin okul çalışanı bir kadın olduğu, rehin alanın ise kadının nişanlısı olduğu belirtiliyor.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum