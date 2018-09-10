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Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine özel hareket polisleri ve müzakereci polis sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

Son dakika haberine göre, İstanbul Pendik'te Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir şahıs, okul çalışanını rehin aldı. Olay yerinde özel hareket ve müzakereci polis sevk edildi. Ayrıca, ambulans ve diğer ekipler de olay yerinde.

'NİŞANLISI REHİN ALDI'

NTV'de yer alan habere göre, rehin alınan kişinin okul çalışanı bir kadın olduğu, rehin alanın ise kadının nişanlısı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Okul rehine pendik

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