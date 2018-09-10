Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

Son dakika haberine göre, İstanbul Pendik'te Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir şahıs, okul çalışanını rehin aldı. Olay yerinde özel hareket ve müzakereci polis sevk edildi. Ayrıca, ambulans ve diğer ekipler de olay yerinde.

'NİŞANLISI REHİN ALDI'



NTV'de yer alan habere göre, rehin alınan kişinin okul çalışanı bir kadın olduğu, rehin alanın ise kadının nişanlısı olduğu belirtiliyor.





