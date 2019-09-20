Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR



Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA



