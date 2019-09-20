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Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR

Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
pendik Aydos Ormanı yangın

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