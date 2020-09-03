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  4. Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var

Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Pendik, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 24 yolcu yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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24 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 24 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA-AA

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