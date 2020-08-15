Pendik'te otomobille çarpışan kamyon takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Pendik'te D100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Özgür A.'nın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Beşir K.'nın kullandığı sebze yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yolda takla atarak ters döndü. Otomobil ise kamyona vurduktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Takla atan kamyondaki sebzeler ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar, kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yardıma koştu. Kamyonda bulunan ve yaralanan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobildeki yaralı 3 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 211 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada 2 araçtaki toplam 5 kişi yaralanırken otomobilden çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kazayı hafif yaralı olarak atlatan her iki sürücüye de alkol testi yaptı. Yapılan test sonucu otomobil sürücüsü Özgür A. 211 promil alkollü çıktı.