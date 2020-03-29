Pendik’te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı

Pendik’te gece geç saatlerde yeni tip koronavirüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bazı şahıslar tarafından kesilerek saldırıya uğramıştı. Saldırılan ambulansın camı kırılmış, bir ambulans şoförü ile 2 sağlık personeli de darp edilmekten son anda kurtulmuştu.

Saldırıya uğrayan 112 sağlık personeli o anları anlattı. Ambulans şoförü Halit Korucu, “Dün akşam korona şüphesiyle bir vaka adresine gittik. Hastayı ambulansımıza aldığımız sırada hasta yakınları olduğunu iddia eden kişiler hasta hakkında bilgi almak istediklerini söylediler. Ben de bilgi veremeyeceğimi söyledim. O esnada ambulansı yumruklamaya başladılar ve şoför kapısını açmaya çalıştılar. Bizleri darp edeceklerdi, ben de can havliyle kapıları kilitlemeye çalıştım. Kapılara saldırmaya başladılar. Olay yerinden kaçmaya çalışırken saldırgan şahıslar aracın arka kapısını açmaya çalıştılar. Bu esnada personeller neredeyse ambulanstan düşüyordu. Personeller kapıyı kapatır kapatmaz ben yine kaçmaya çalıştım ama saldırgan şahıslar eline aldığı büyük bir taş parçasını ambulansın gördüğünüz gibi camına atarak camın patlamasına sebep oldular. Ve bizi kovalamaya başladılar. Biz Pendik Sahil Karakolu'na gitmek zorunda kaldık, oraya sığındık. Olayların akabinde haberimizi alan Sağlık Bakanımız Sayın doktor Fahrettin Koca bizleri aradı. Bizlerin yanında olduğunu söyledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz yedi yirmi dört görevimizin başındayız, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.